ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский пообещал ответ на выдачу российских паспортов Донбассу

17:21
  • суббота
  • 04 мая 2019

Избранный президент Украины обсуждает в парламенте дату своей инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить скорый ответ на инициативу Москвы по выдаче жителям Донбасса российских паспортов. По его словам, есть "несколько ходов".

"Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", — сообщил Зеленский журналистам перед встречей с главами фракций в Верховной раде.

В парламенте Зеленский намерен обсудить дату своей инаугурации. По закону она должна проходить в стенах Рады. Сам новоизбранный глава государства предложил провести ее 19 мая.

Указ о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке 24 апреля подписал президент России Владимир Путин. Такое право получили жители ряда районов Донбасса.

В Ростовской области начали действовать два центра по приему документов на предоставление  гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.