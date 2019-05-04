Зеленский пообещал ответ на выдачу российских паспортов Донбассу

Избранный президент Украины обсуждает в парламенте дату своей инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал подготовить скорый ответ на инициативу Москвы по выдаче жителям Донбасса российских паспортов. По его словам, есть "несколько ходов".

"Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", — сообщил Зеленский журналистам перед встречей с главами фракций в Верховной раде.

В парламенте Зеленский намерен обсудить дату своей инаугурации. По закону она должна проходить в стенах Рады. Сам новоизбранный глава государства предложил провести ее 19 мая.

Указ о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке 24 апреля подписал президент России Владимир Путин. Такое право получили жители ряда районов Донбасса.

В Ростовской области начали действовать два центра по приему документов на предоставление гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.