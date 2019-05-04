В Баренцевом море нашли затонувший в 1945 году советский корабль

Судно потопила пущенная с немецкой подлодки торпеда

На дне Баренцева моря близ острова Кильдин обнаружен затонувший советский боевой корабль. Судно ушло под воду в 1945 году после попадания немецкой торпеды, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Военные специалисты определили, что корабль является советским большим морским охотником БО-224 типа SC, цитирует командующего флотом адмирала Николая Евменова РИА Новости.

Он рассказал, что подводникам удалось поднять на поверхность носовое орудие, благодаря которому удалось восстановить бортовой номер корабля.

Впервые корабль был обнаружен в 2016 году. Позже специалисты определили, что корабль был потоплен торпедой, пущенной с немецкой подлодки. Тогда погибли 33 моряка.

В настоящее время ведется поиск родственников членов экипажа.