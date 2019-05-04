Чудовищные детали массового убийства под Челябинском

В субботу утром под Челябинском преступник лишил жизни пяти человек, в том числе маленького мальчика

Убийца, устроивший резню в частном доме Нязепетровская Челябинской области, пошел на жестокое преступление из-за ревности, сообщает "360" со ссылкой на близкий к следствию источник.

Как выяснилось, злодей месяц назад вышел из заключения, откуда регулярно присылал хозяйке письма с угрозами.

Согласно предварительной информации, он планировал лишить жизни жену, а также ее любовника. Однако в гостях оказались трое гостей и четырехлетний мальчик. Преступник убил их, чтобы избавиться от свидетелей.

В настоящее время он объявлен в розыск.

Жестокая история стала известна сегодня утром, после обнаружения тел двух женщин, двух мужчин и мальчика. Оставался еще малыш в коляске, которого он не тронул.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства массового убийства.