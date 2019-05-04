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Завидующая Маркл Кейт Миддлтон готова рискнуть жизнью ради четвертого ребенка

20:01
  • суббота
  • 04 мая 2019

Жена принца Уильяма мечтает о второй дочке

Кейт Миддлтон хочет четвертого ребенка. Об этом заявил друг герцогини Кембриджской, который пожелал остаться неназванным. Якобы сама Кейт ему рассказала, что мечтает о второй дочери.
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Жена принца Уильяма хочет, чтобы у ее младшего сына Луи появился такой же друг, каким Шарлотта стала Джорджу. Старшие дети Кейт сейчас неразлучны. Они проводят все свободное время вместе. Маленький принц души не чает в сестренке.

Кроме того, приятель Миддлтон отметил, что герцогиня завидует беременной Меган Маркл и сама хочет вновь пережить самые трепетные девять месяцев в жизни. Из-за этого Кейт стала грустить в последнее время.

Не останавливает Миддлтон даже то, что беременность она переносит крайне тяжело. У Кейт перед рождением Луи возникли осложнения, которые могли привести к ее смерти, передает The Daily Mail. Герцогиню мучает невыносимая тошнота. Из-за тяжелого токсикоза жену принца Уильяма приходилось даже госпитализировать. Она так стремительно теряла вес, что медики не могли не вмешаться.

В британской прессе отметили, что в случае, если Миддлтон решится на рождение четвертого ребенка, она может повторить судьбу Елизаветы II. Королева вырастила четверых детей, родив последнего, принца Эдварда Уэссекского, в 1964 году.

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Кейт Миддлтон
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