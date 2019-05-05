На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы

По брусчатке прошли более 13,5 тыс. военнослужащих

В центре Москвы состоялась вторая ночная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие колонны военной техники и пешие расчеты, передает "ТВ Центр".

По брусчатке Красной площади маршем прошли более 13,5 тыс. военнослужащих — офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и ФСБ.

В репетиции также участвовало более 130 единиц современной и перспективной боевой техники. По традиции, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Вслед за ним по главной площади страны проследовали автомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К", машины пехоты "Курганец" и "БМП-3", танки "Армата" и техника войск противовоздушной обороны — комплексы "Бук-М2", "Панцирь-С" и установки С-400, "Искандер" и "Ярс".

На Красную площадь вышли и автомобили премиального российского бренда "Аурус". На них вместо ЗИЛов будет принимать Парад министр обороны. Генеральная репетиция пройдет 7 Мая.