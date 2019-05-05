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На Красной площади прошла ночная репетиция парада Победы

10:05
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

По брусчатке прошли более 13,5 тыс. военнослужащих

В центре Москвы состоялась вторая ночная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие колонны военной техники и пешие расчеты, передает "ТВ Центр".

По брусчатке Красной площади маршем прошли более 13,5 тыс. военнослужащих — офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и ФСБ.

В репетиции также участвовало более 130 единиц современной и перспективной боевой техники. По традиции, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34. Вслед за ним по главной площади страны проследовали автомобили "Тигр-М" и "Тайфун-К", машины пехоты "Курганец" и "БМП-3", танки "Армата" и техника войск противовоздушной обороны — комплексы "Бук-М2", "Панцирь-С" и установки С-400, "Искандер" и "Ярс".

На Красную площадь вышли и автомобили премиального российского бренда "Аурус". На них вместо ЗИЛов будет принимать Парад министр обороны. Генеральная репетиция пройдет 7 Мая.

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Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
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