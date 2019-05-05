Хабаровск окутал дым от лесных пожаров

В тушении огня задействовали два вертолёта и самолёт-амфибию

Сложная обстановка в Хабаровском крае. В воскресенье утром дым от природных пожаров окутал столицу региона. На острове Дачный в тушении огня были задействованы два вертолёта Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200, передает "ТВ Центр". Пришлось экстренно эвакуировать более 40 человек. Накануне в селе Ракитное полыхали хозяйственные постройки и гаражи. Пожар был локализован. Как сообщают в МЧС, причиной многих возгораний стал человеческий фактор.

В четырех районах Курганской области из-за природных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. В регионе зафиксировано более ста возгораний.

Накануне пожарным удалось отстоять посёлок Смолино. Однако огнем были уничтожены пять жилых домов. В Кетовском районе пламя бушевало в непосредственной близости от трех населенных пунктов.

В одном из дачных кооперативов сгорели 16 построек. Сейчас возгорание удалось локализовать. В тушении участвовали вертолет и специальный поезд. Работу пожарных осложняет сухая погода и шквалистый ветер, который способствует быстрому распространению пламени.

В пятницу на Сахалине авиацию МЧС привлекли для тушения крупного пожара в Красногорске. Огонь уничтожил около десяти домов и хозяйственные постройки. Из зоны бедствия людей эвакуировали в пункты временного размещения.