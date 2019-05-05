В Дамаске наладили производство сладостей

Завод выпускает пять тонн конфет и печенья в сутки

В столице Сирии возобновила работу шоколадная фабрика. Старый цех был уничтожен террористами, но теперь завод выпускает пять тонн конфет и печенья в сутки. Рабочие места предоставляются в первую очередь беженцам. В ближайшее время на фабрике планируют открыть новые производственные линии, передает "ТВ Центр".

Небольшой завод на окраине Дамаска. Здесь всегда шумно и пахнет шоколадом. На эту сладкую продукцию в Сирии есть повышенный спрос.

Зарубежный, в том числе, европейский шоколад. Фабричные технологи с гордостью называют себя шоколатье. Их работа была под угрозой остановки в годы войны. Старый цех уничтожили боевики, но хозяин фабрики построил новое здание. И вновь на европейский манер — проект заказал итальянским архитекторам.

"Мы начали работать в этом районе Дамаска пять лет назад, после того как был разрушен основной завод. В годы войны я решил не уезжать из Сирии, а сохранить свой бизнес чтобы поддержать страну и экономику", — рассказал директор фабрики по производству шоколада Анас Аль Джзайри.

Пять тонн конфет и печенья в сутки. Могли бы больше, говорит директор, но рабочих рук пока не хватает. Также на фабрике ждут высококвалифицированных специалистов. Зарплата пищевого технолога, в пересчёте на рубли составляет 60 тысяч. Вакансии, в первую очередь, спасенье для беженцев - из Дейр-эз Зора, Идлиба, неспокойных районов Алеппо.

"Для нас очень важно, что есть работа, мы можем обеспечить наши семьи. Боевики разрушили наши дома. Теперь пытаемся наладить жизнь здесь в Дамаске", — говорит местная жительница Шерин аль-Бурхани.

Малый бизнес в Сирии активно поддерживает правительство. Существуют различные субсидии и льготы, что на этой фабрике давно ощутили. Теперь с помощью нового кредита планируют открыть линию по производству глазированного печенья.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия, "ТВ Центр"