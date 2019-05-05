Император Нарухито впервые обратился с речью к подданным

Сто тысяч японцев собрались перед дворцом монарха

Более ста тысяч японцев пришли к императорскому дворцу увидеть и услышать своего нового монарха. Нарухито впервые обратился с речью к подданным после вступления на трон 1 мая, передает "ТВ Центр". А в Таиланде состоялась пышная церемония интронизации Рамы Десятого. Хотя он правит уже два с половиной года, но торжества откладывали из-за траура после смерти его отца.

Бангкок в эти дни буквально блестит. Повсюду флаги, приветственные плакаты и портреты нового короля в золотых рамах. Тайцы в желтом группируются около экранов: в прямом эфире, затаив дыхание, наблюдают за первой за последние 70 лет коронацией. Для большинства это главный праздник в жизни.

"Я так рада увидеть короля! Так рада, просто нет слов, слезы наворачиваются. Я чувствую, что наступает новая эра. И я живу в это время!", — делится впечатлениями местная жительница.

"Стать частью коронации, видеть все своими глазами - это благословение. Я счастлива буду увидеть монарха!", — добавляет другая женщина.

На трехдневное торжество выделили около $30 млн. Для Таиланда это огромная сумма. Считается, что ритуал, которому более трех тысяч лет, превращает монарха в живого бога. На такое никаких денег не жалко.

Первый этап — очищение. Раму X омывают священной водой из всех водоемов страны. А это пять рек, четыре озера и порядка сотни источников. Затем он восседает на трон под девятиярусным церемониальным зонтом, и ему вручают атрибуты власти — Королевский Победоносный Меч, скипетр, веер и специальные позолоченные туфли. Корону весом более семи килограммов Рама Х надевает уже самостоятельно. Никому не позволено касаться головы монарха. В Таиланде это высшая мера неуважения.

"Я призываю всех присутствующих и всех тайцев быть решительными и работать вместе — каждый на своем месте и в соответствии со своим статусом и обязанностями — во имя процветания нации и счастья людей. Это наша конечная цель. Унаследовав трон, я посвящаю себя Будде, Дхарме и Сангхе. Я буду всегда защищать буддизм", — принес клятву король Рама Х.

Озвучил монарх и свой первый указ — присвоить его супруге статус королевы. На Суттхиде Вачиралонгкон, бывшей стюардессе, а после — королевском телохранителе, Рама Х женился менее недели назад. Очевидно, по любви, что в Таиланде - особая роскошь для монарших особ.

А в Токио тысячи людей собрались у дворца, чтобы впервые увидеть и услышать нового императора Нарухито. Монарх обратился к своим подданным со специально оборудованного балкона из пуленепробиваемого стекла.

"Я молюсь за ваше здоровье и счастье, и искренне желаю дальнейшего развития и процветания нашей нации! А это возможно, если мы будем идти рука об руку с другими народами, и стремиться к миру во всём мире", — сказал император Японии Нарухито.

Нарухито вступил в полномочия 1 мая, после того, как его отец добровольно, по состоянию здоровья отрекся от хризантемового трона. Впервые за 200 лет. Теперь новому монарху предстоит пройти несколько обязательных ритуалов и церемоний. Свое официальное восхождение на престол Нарухито завершит в октябре.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"