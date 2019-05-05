Депутаты Рады попытались отложить дату инаугурации Зеленского

Согласовать дату вступления в должность ему пока не удаётся

Как будут складываться отношения Киева с Москвой и по какому курсу поведёт страну избранный президент — вопросы, которые сейчас больше всего волнуют украинскую общественность. Свою позицию по этим пунктам Владимир Зеленский. А согласовать дату вступления в должность ему пока не удаётся, передает "ТВ Центр".

Итогами встречи с лидерами парламентских фракций, на которой обсуждалась дата инаугурации, избранный президент Украины явно остался недоволен. Хотя к журналистам Зеленский все-таки подошел и на вопросы ответил. В том числе и касательно возможного роспуска Верховной рады.

"Будем мы распускать парламент или нет, еще рано про это говорить. Еще нет у меня полномочий. Как только у меня будут полномочия вы получите ответ", — сообщил Зеленский.

При этом полномочия он получит только после официального вступления в должность, дату которого как раз и не удается согласовать. Сам избранный президент настаивает на 19 мая. Депутаты категорически против, объясняя это тем, что 19 мая традиционно является днём памяти жертв политических репрессий. Делать в этот день инаугурационные торжества и празднования, как минимум, неуместно.

Впрочем, скорее это выглядит, как удобный повод оттянуть неизбежное, при этом обезопасив себя. Потому как вступив в должность 19 мая, Зеленский получит реальную возможность распустить Верховную раду и назначить досрочные выборы. А если оттянуть инаугурацию до 27 числа, то законных оснований сделать это у президента уже не будет. Оттого лидеры фракций, имеющих реальный политический вес в парламенте, переговоры с Зеленским показательно игнорируют.

"На встречу с Зеленским, где обсуждался вопрос инаугурации, я не пошёл. Захочет ли Владимир встретиться и посоветоваться - он знает мой телефон. Главная тема нашей будущей личной беседы не дата инаугурации (вопрос на самом деле второстепенный для украинцев!), а три ключевых вопроса: 1) как он восстановит мир на Украине; 2) как он восстановит экономику; 3) как он преодолеет бедность украинцев?" — написал в Facebook лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко.

Несмотря на то, что Ляшко явно предлагает Зеленскому политический торг, вопросы, которые задает новому украинскому президенту лидер "Радикальной партии" вполне обоснованы. И ответа на них Украина до сих пор не получила — ни по восстановлению промышленности, ни по транзиту газа. А высказывания Зеленского насчёт Донбасса тех, кто разбирается в проблеме, скорее насторожили.

"Господин Зеленский, как президент Украины говорит о том, что он против особого статуса Донбасса. Он против закона об амнистии для тех людей, которые сегодня находятся на неконтролируемых территориях. Естественно, я этого воспринять не могу, потому что я считаю, что у меня есть все основания делать вывод в связи с этим о том, что этот человек или не знает, как достигнуть мира или точно его не хочет", — сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Пока это, безусловно, спорный вопрос. Но многие из тех, кто голосовал за Зеленского, все же рассчитывают, что он остановит гражданскую войну на Юго-Востоке. То, что этот конфликт на Украине носит именно такой статус, в недавнем интервью заявил опальный украинский олигарх Коломойский. Понимают это и все больше простых украинцев, что явно удивляет соратников Порошенко, которые пока у власти.

"Я, честно говоря, был удивлен, потому что думал, что на Украине нет ни одного человека, который бы так думал. Я рассчитывал на то, что украинцы всё понимают, кто именно воюет в Донбассе, каким оружием. И кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Там, кстати, этой ночью вновь было не спокойно. За минувшие сутки территории ЛДНР подвергались обстрелу со стороны украинских военных более 12 раз.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"