На "Бессмертный полк" в мире вышли тысячи человек

Постпред России Василий Небензя спел в ООН военные песни

"Бессмертный полк" шествует по миру. В преддверии дня великой Победы сотни тысяч человек в разных уголках планеты вышли на улицы с портретами родных и близких фронтовиков, передает "ТВ Центр".

Акция охватила все континенты. Шествие под звуки балалайки состоялось в Риме, где с каждым годом на марш собирается всё больше людей.

Песни военных лет - звучали на центральной площади Буэнос-Айрэса и Женевы. Несколько сотен человек пронесли портреты ветеранов по центральным улицам городов.

В Нью-Йорке "Бессмертный полк" проходит уже в пятый раз, и в этом году собрал рекордное количество — более двух тысяч человек в составе многонациональный колонны.

К дню Победы - готовятся даже в ООН. В штаб-квартире всемирной организации состоялось импровизированное представление для ветеранов в котором поучаствовал и постпред России Василий Небензя. Он спел песню "На побывку едет молодой моряк" в штаб-квартире организации. Таким образом, дипломат принял участие в презентации фильма о проекте "Песни Победы".