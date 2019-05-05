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Гуайдо признал провал попытки госпереворота в Венесуэле

11:45
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Операция "Свобода" не нашла достаточной поддержки среди военнослужащих

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал неудачной попытку госпереворота в стране и заявил, что готов принять предложение США о начале военной интервенции. Об этом оппозиционер заявил в интервью американской газете "Вашингтон Пост".

По словам Гуайдо, так называемая операция "Свобода" по свержению законной власти провалилась из-за недостаточной поддержки венесуэльских военнослужащих. Самопровозглашённый лидер и его сторонники рассчитывали, что войска начнут массово переходить на их сторону. Но этого не произошло, передает "ТВ Центр".

Армия по-прежнему верна Николасу Мадуро, что было ещё раз продемонстрировано накануне. Президент посетил учения военных в штате Кохедес, где под одобрительные возгласы призвал защищать государственный суверенитет.

Провокации со стороны оппозиции, а также внешнее давление на Каракас сегодня обсудят в российском МИД. Глава венесуэльской дипломатии прибывает в Москву для переговоров с  Сергеем Лавровым.

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