В Крыму восстанавливают Бисерный храм

Сотни паломников помогают возродить объект после пожара

Жемчужина Крыма — Бисерный храм Анастасии Узорешительницы — вновь становится центром притяжения для православных паломников. Год назад на территории обители вспыхнул пожар. Сотни людей тогда, не только со всей России, но даже из Белоруссии и с Украины, поспешили на помощь в восстановительных работах, передает "ТВ Центр".

Старая штольня каменоломни стала для монахов и домом, и храмом. Первые иконы они принесли с собой, но очень быстро поняли – традиционная утварь и роспись – не для пещерных условий.

"Известняк сырой и на самой стене выполнить роспись было нельзя. Поэтому вот эти иконы, которые мы видим – они выполнены на таком прорезиненном материале – который устойчиво переносит сырость", — рассказывает иеродиакон Агафодор.

Все началось с лампадок, которые делали из того что жертвовали верующие — в основном бусы и украшения. За разноцветными сосудами открывается, как будто вышитое из бисера небо, вокруг тысячи крестов из ярких камней и переливающиеся на свету кресла с заповедями. Солнечный свет сюда практически не проникает, но, чтобы засверкал весь храм хватит и одной свечи.

"Это делается руками монахов, руками послушников и других людей, которые приходят, чтобы помочь возрождению обители". — сказал иеродиакон Агафодор.

Пещерный монастырь святой Анастасии Узорешительницы примерно в этом же районе появился более тысячи лет назад. Но в 20 веке на месте христианской обители открыли карьер для добычи камня. Возродить скит удалось лишь тринадцать лет назад.

Ущелье Таш-аир скрывает этот маленький горный скит от людского взора, но дорогу к нему знают не только местные жители, но и тысячи паломников. У входа в храм их самые сокровенные пожелания. Это такая традиция – класть записку в маленький мешочек, мешочек привязывают к крестику и оставляют его здесь.

Но в прошлом году на территории обители вспыхнул пожар. Большая часть построек сгорела дотла. Чудом удалось спасти храм. Услышав о несчастье на помощь поспешили сотни паломников, не только из Крыма – со всей России и даже из Белоруссии и Украины.

"Панно которые батюшка делал своими руками – многое сгорело. Оно было сделано из бисера, материал дорогой. Пользуемся тем, что у нас самое дешевое", — говорит паломница Наталья.

"Выкладывается цветная плитка вот такими кусочками. Здесь контур уже сформирован", — рассказывает трудник Геннадий.

По его словам, в зависимости от сложности, от объема на эту работу в общей сложности должно уйти месяца два.

Работа кипит и в самом ущелье. Шум строительной техники умолкает только во время службы. Зато на скальном склоне одна за другой появляются новые постройки – сверкают монашеские кельи, церковная мастерская, трапезная и монастырская лавка. А скоро, здесь появится еще один пещерный храм.

Никита Васильев, Станислав Ильин, Максим Володин, Крым, "ТВ Центр"