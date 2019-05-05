На Северном флоте реконструировали фрагмент Киркенесской операции

Участники атаковали условного противника под звуки взрывов и стрельбы

На побережье Кольского залива воссоздали события, происходившие 75 лет назад. Там показали реконструкцию фрагмента боя одного из ключевых моментов Великой Отечественной, передает "ТВ Центр".

Петсамо-Киркенесская наступательная операция завершилась полным разгромом фашистских войск в Заполярье. Участники военно-исторического клуба и военнослужащие Северного флота атаковали условного противника под звуки непрекращающихся взрывов и стрельбы.

Достоверность происходящему обеспечили восстановленные орудия и техника того времени — легендарный танк Т-34, танк НИ-1, — который по сути и военной машиной-то не был, — обычный трактор, обшитый броней, с бутафорской пушкой, а также зенитка и самоходная артиллерийская установка СУ-100.

А в завершении моряки развернули самую большую копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом, её размер - 42 на 25 метров.