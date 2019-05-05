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На Северном флоте реконструировали фрагмент Киркенесской операции

11:22
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Участники атаковали условного противника под звуки взрывов и стрельбы

На побережье Кольского залива воссоздали события, происходившие 75 лет назад. Там показали реконструкцию фрагмента боя одного из ключевых моментов Великой Отечественной, передает "ТВ Центр".

Петсамо-Киркенесская наступательная операция завершилась полным разгромом фашистских войск в Заполярье. Участники военно-исторического клуба и военнослужащие Северного флота атаковали условного противника под звуки непрекращающихся взрывов и стрельбы.

Достоверность происходящему обеспечили восстановленные орудия и техника того времени — легендарный танк Т-34, танк НИ-1, — который по сути и военной машиной-то не был, — обычный трактор, обшитый броней, с бутафорской пушкой, а также зенитка и самоходная артиллерийская установка СУ-100.

А в завершении моряки развернули самую большую копию Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом, её размер - 42 на 25 метров.

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Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Реконструкция боя Великой Отечественной
Копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом
Копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом
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