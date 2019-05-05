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Американцы признали полную интеграцию Крыма в состав России

12:17
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Полуостров с пятидневным визитом посетила делегация из 20 человек

Полуостров Крым полностью интегрировался как российский регион, а его жители определили свое будущее в составе России. Об этом заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

"Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так…Мы поняли, почему это произошло", — сказал он РИА Новости, добавив, что на месте крымчан сделал бы то же самое.

Крым с пятидневным визитом прибыла делегация общественных деятелей из США, Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Всего около 20 человек. Сегодня они покидают гостеприимный полуостров.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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