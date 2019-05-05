В Сеть слили провокационное фото помятого Зеленского

Бывшие коллеги по КВН узнали его по снимку 20-летней давности

Бывший участник КВН команды Уссурийска, а затем сборной Владивостока Александр Папашвили разместил в соцсети давнее фото вместе с молодым Владимиром Зеленским.

Как оказалось, снимок был сделан в 1997 году на встрече команд Владивостока и "Запорожье – Кривой Рог – транзит" на фестивале КВН в Сочи, сообщает ИА EAOMedia.

Папашвили написал в Instagram, что точно не помнит время и место снимка. Он предположил, что они могли сфотографироваться на тусовке, где собрались участники команд.

"Точно не помню, играл ли он в том году в составе команды "Запорожье — Кривой Рог — транзит" или уже был капитаном команды "95 квартал", — рассказал Папашвили.

Еще один игрок КВН 90-х из Уссурийска Василий Сальниченко сообщил, что фото действительно сделано в 1997 году, но тогда Зеленский еще не создал команду "95 квартал". По его словам, Зеленский был талантливым и харизматичным игроком, который "нравился не только зрителям, но всем, с кем знакомился".