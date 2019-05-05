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Что категорически запрещено делать на Радоницу

13:05
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Сегодня отмечается день, когда поминают души усопших

Нынешнее воскресенье приходится на Проводы или Радоницу, когда принято поминать души умерших. Вспоминают покойных родственников или близкий друзей, однако православная церковь не советует плакать по поводу ухода дорогих людей, а призывает радоваться тому, что они, подобно Иисусу Христу смогли победить смерть.

В этот день на церковной службе вспоминают явление Христа и призывают верующих укреплять веру и пробудиться от греховного сна.

Также в этот день люди идут на кладбище, чтобы проводить посетивших их души умерших обратно. Считается, что после Пасхи души спускаются на землю к своим близким.

В разных регионах существуют свои традиции того, какие блюда следует готовить. Принято печь куличи, красить яйца и варить кутью. Часть пищи оставляют на могиле близкого человека.

В этот день нельзя убирать могилы, вскапывать огород, а также вместо слово "покойник" лучше говорить "родственник". Также не приветствует пить на кладбище алкоголь и сквернословить.

Праздник Радоницы связан с языческим славянским обычаем радоваться за усопших, что они отправились на небеса.

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