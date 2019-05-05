Меган Маркл напичкают таблетками и заставят родить в течение 48 часов

Герцогиня Сассекская упорно желает провести роды в домашних условиях

Меган Маркл спорит с медиками по поводу места и времени рождения ребенка. Роды, которые намечались на конец апреля — начало мая до сих пор не произошли. Британские СМИ пишут, что врачи готовы применить специальные медикаменты, чтобы ускорить появление первенца на свет.

Ситуацию усложняет упорное желание Маркл рожать дома, тогда как медики настоятельно советуют поместить ее в госпиталь Фримли-Парк в графстве Суррей.

Если роды не начнутся в течение следующих 48 часов, то супругу принца Гарри отвезут в медучреждение и сделают все, что необходимо для рождения ребенка, пишет The Daily Mail.

Издание отмечает, что безопасность будущего члена королевской семьи является первостепенной. Главным аргументом медиков является то, что герцогине Сассекской 37 лет, и беременность для ее организма —шок.