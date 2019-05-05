Танцующая в дерзком мини Пугачева произвела фурор

Ролик в соцсети запечатлел Аллу Борисовну на уроке в детской школе талантов

Бывший "фабрикант" Михаил Гребенщиков опубликовал видео занятий в детской школе талантов "Рецитал" — творческой мастерской Аллы Пугачевой, пишет "КП". На видео Алла Борисовна показывает группе молодых ребят сценические танцевальные движения.

В мини и без макияжа Алла Борисовна демонстрировала "па", а затем передала бразды правления преподавателю.

Под видео в Instagram Гребенщиков написал: "Ваше пламя творчества всегда в моем сердце. Творите вечно".

Видео с Пугачевой скорее всего давнишнее, поскольку школа "Рецитал" была закрыта Аллой Борисовной, как говорили, из-за нехватки средств. Ранее родители платили за занятия своих детей около 30 тыс. рублей ежемесячно. Некоторые молодые ребята и вовсе занимались в студии бесплатно. Однако перебои с финансированием привели в прошлом году к закрытию школы.

К слову, сам Михаил Гребенщиков был уволен из "Рецитала" еще два года назад. Многие родители жаловались на него из-за появления на репетициях в "нерабочем" состоянии и постоянной грубости.