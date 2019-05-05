ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Признак опасных болезней, который все игнорируют

14:14
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Медики рекомендуют обратить внимание на "поведение" ваших ушей

"Ушные" симптомы организма могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Медицинский портал "Медикфорум" напомнил о самых распространенных проявлениях, на которые лучше обратить внимание.

Так, потеря слуха в одном ухе могут свидетельствовать о заболевании нерва внутреннего уха. Звон в ушах сигнализирует о повышенном давлении или опасном содержании в крови холестерина. Правда, этот симптом также может быть свидетельством избыточного приема какого-либо лекарства либо гормонального изменения.

Липкая ушная сера может быть сигналом опасного заболевания, например, рака груди. В этом случае нужно обратиться к врачу, не откладывая визит надолго.

"Горячие" уши у взрослых женщин могут быть свидетельством начала менопаузы, а онемение ушей, вместе с затруднением речи и слабостью в конечностях сигнализируют об опасности инсульта.

Появление морщин на мочках ушей является следствием деформации мелких сосудов, что говорит об ишемической болезни сердца.

Главное сегодня
Отоларинголог осматривает пациента
Отоларинголог осматривает пациента
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.