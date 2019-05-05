Признак опасных болезней, который все игнорируют

Медики рекомендуют обратить внимание на "поведение" ваших ушей

"Ушные" симптомы организма могут свидетельствовать о различных заболеваниях. Медицинский портал "Медикфорум" напомнил о самых распространенных проявлениях, на которые лучше обратить внимание.

Так, потеря слуха в одном ухе могут свидетельствовать о заболевании нерва внутреннего уха. Звон в ушах сигнализирует о повышенном давлении или опасном содержании в крови холестерина. Правда, этот симптом также может быть свидетельством избыточного приема какого-либо лекарства либо гормонального изменения.

Липкая ушная сера может быть сигналом опасного заболевания, например, рака груди. В этом случае нужно обратиться к врачу, не откладывая визит надолго.

"Горячие" уши у взрослых женщин могут быть свидетельством начала менопаузы, а онемение ушей, вместе с затруднением речи и слабостью в конечностях сигнализируют об опасности инсульта.

Появление морщин на мочках ушей является следствием деформации мелких сосудов, что говорит об ишемической болезни сердца.