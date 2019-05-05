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В Курганской области из-за бушующих пожаров погибла женщина

14:51
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

В ряде районов экстренно введен режим ЧС

Почти на 12 тыс. гектаров выросла площадь природных пожаров в российских регионах за последние сутки. Сложная обстановка в Курганской области, где в ряде районов экстренно введён режим чрезвычайной ситуации. Огонь, причиной которого стал человеческий фактор, уничтожил десятки зданий. Есть погибшие. Спасатели эвакуируют население, наращивают группировку и в Хабаровском крае. Там столицу региона заволокло дымом, передает "ТВ Центр".

Из-за аномальной жары и сильного ветра в Курганской области третий день бушуют пожары. Накануне огонь перекинулся на жилые дома и постройки. Более 80 зданий сгорели, 900 удалось отстоять. Сегодня же стало известно о гибели пожилой женщины в поселке Ордино, где идёт доследственная проверка. По факту природных пожаров возбуждены три уголовных дела.

В регионе действует режим ЧС, а жителей просят воздержаться от выездов на природу.  Прибывший из Екатеринбурга вертолет Ми-8 уже задействовали в тушении. Кроме того, сегодня в аэропорту Кургана приземлился самолет-амфибия Бе-200ЧС. Всего для ликвидации пожаров на территории Зауралья привлекли почти 500 человек и более полусотни единиц техники.

В Хабаровском крае спасатели проливают последние очаги горения. Огонь в селе Ракитное бушевал больше шести часов. Пожар общей площадью в тысячу квадратных метров полностью уничтожил хозяйственные постройки и гаражи.

"При тушении пожара у нас возникли ряд трудностей, что полностью в радиусе ближайших двух километров отсутствует наружное противопожарное водоснабжение. Отсутствуют пожарные гидранты, отсутствуют водоёмы. Все тушение производилось подвозом воды", — рассказал сотрудник краевого управления МЧС Вадим Рощин.

Лесные пожары вплотную подбираются и к другим населённым пунктам. Особо сложная остановка на острове Дачный, откуда спасатели накануне на лодках вывезли десятки местных жителей. Чтобы потушить огонь, пожарным пришлось задействовать авиацию. Два вертолёта Ми-8 и самолёт-амфибия Бе-200 выполнили более 70 сбросов воды общей массой около 400 тонн.

Только за последние несколько дней в крае зафиксировано 25 крупных возгораний. Большинство - по вине человека. Последствия ощутили сегодня и жители Хабаровска. Город окутал запах гари и едкий дым. Водители жалуются на плохую видимость. Однако специалисты успокаивают: допустимый уровень угарного газа в воздухе не превышен.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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Пожарные на месте возгорания в поселке
Пожарные на месте возгорания в поселке
Пожарные на месте возгорания в поселке
Жители деревни тушат пожар
Жители деревни тушат пожар
Вертолет МЧС тушит пожар в поселке
Вертолет МЧС тушит пожар в поселке
Пожарные на месте возгорания в поселке в Курганской области
Пожарные на месте возгорания в поселке в Курганской области
Пожарные на месте возгорания в поселке
Пожарные на месте возгорания в поселке
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
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