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Израиль нанес новый удар по сектору Газа

15:04
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Армия сообщает о ликвидации восьми палестинских боевиков

Израильская армия нанесла новый удар по сектору Газа. Атакованы позиции боевиков на юге анклава. Командование вооружённых сил Израиля сообщает, что за сутки ликвидированы по меньшей мере восемь палестинских радикалов, передает "ТВ Центр".

Военные поразили в Секторе Газа более 260 целей, включая тренировочные лагеря и наблюдательные посты. Ракет с территории самого анклава выпущено вдвое больше — около 500. Основную часть перехватила система ПВО "Железный купол". Её батареи развёрнуты во всех зонах возможного поражения. А сирены воздушной тревоги в любой момент готовы оповестить население об эвакуации.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористам в Секторе Газа. За это время наши войска будут перегруппированы. Подразделения, развёрнутые на границах, усилят дополнительной бронетехникой, артиллерией и пехотой. Я хочу сказать, что ответственность за происходящее несёт радикальная группировка ХАМАС. И она заплатит очень высокую цену", — сказал на заседании правительства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.  

По словам представителя израильской армии, у границ с сектором Газа военные обычно держат две бригады по две тысячи человек в каждой.

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