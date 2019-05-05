При регистрации будет запрашиваться номера телефона пользователя

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах. Теперь пользователи не смогут зарегистрироваться без предоставления своего номера телефона. При регистрации мессенджер направит сотовому оператору запрос, существует ли такой абонент.

На этот процесс может уйти до 20 минут. В случае успешной индентификации мессенджер присваивает пользователю оригинальный код, а сотовый оператор запоминает каким приложением пользуется их абонент.

При смене оператора в течение суток об этом будет уведомлен мессенджер, который затем затребует повторную идентификацию.

Как сообщает РИА Новости, крупные мобильные операторы согласились работать по новым правилам. Не ответили на запрос представители Facebook, Whats App, Instagram и Viber.