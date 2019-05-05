Принц Гарри переезжает к матери Меган Маркл в США

Источник рассказал о планах герцогини Сассекский вернуться на родину

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается переселить свою семью в Калифорнию после рождения ребенка. Об этом рассказал неназванный друг бывшей голливудской актрисы британскому таблоиду The Sun.

Он напомнил, что Маркл родом из Лос-Анджелеса и ей ближе этот город, его образ жизни и климат, чем Лондон и его порядки. В Великобритании она устает от назойливого внимания СМИ, а Западное побережье даст ей необходимую свободу. Кроме того, в Лос-Анджелесе проживает мать нынешней герцогини — Дория Рэгланд.

"Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой и в Лос-Анджелесе", — сказал источник таблоиду.

В настоящее время ведется поиск подходящего дома.

Впрочем, в эти дни Маркл наверняка занята другими заботами — назначенное на начало мая рождение ребенка так и не произошло. Медики уговаривают 37-летнюю Маркл переехать в клинику, однако герцогиня отказывается, предпочитая роды в домашних условиях. Врачи готовы применить специальные медикаменты, чтобы ускорить появление первенца на свет.