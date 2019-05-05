ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принц Гарри переезжает к матери Меган Маркл в США

16:03
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Источник рассказал о планах герцогини Сассекский вернуться на родину

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл собирается переселить свою семью в Калифорнию после рождения ребенка. Об этом рассказал неназванный друг бывшей голливудской актрисы британскому таблоиду The Sun.

Он напомнил, что Маркл родом из Лос-Анджелеса и ей ближе этот город, его образ жизни и климат, чем Лондон и его порядки. В Великобритании она устает от назойливого внимания СМИ, а Западное побережье даст ей необходимую свободу. Кроме того, в Лос-Анджелесе проживает мать нынешней герцогини — Дория Рэгланд.

"Она герцогиня в Великобритании, но может быть королевой и в Лос-Анджелесе", — сказал источник таблоиду.

В настоящее время ведется поиск подходящего дома.

Впрочем, в эти дни Маркл наверняка занята другими заботами — назначенное на начало мая рождение ребенка так и не произошло. Медики уговаривают 37-летнюю Маркл переехать в клинику, однако герцогиня отказывается, предпочитая роды в домашних условиях. Врачи готовы применить специальные медикаменты, чтобы ускорить появление первенца на свет.

Главное сегодня
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.