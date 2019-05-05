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В Москве с понедельника начнут отключать отопление

17:28
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

В течение пяти суток температура на улице превышала +8 градусов

В связи с теплой погодой в столице с понедельника начнется отключение отопления. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, завершение отопительного сезона происходит при среднесуточной температуре +8 градусов в течение пяти суток подряд.

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", — цитирует Бирюкова "Интерфакс".

Заммэра напомнил, что отключение происходит поэтапно. Сначала отключаются батареи в промышленных, административных и жилых зданиях. Затем по очереди — школы и детские сады, больницы и поликлиники.

Бирюков отметил, что в Москве началась подготовка к новому отопительному сезону. Предстоит проверить около 73 тыс. зданий, а также инженерные коммуникации.

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