Телескоп Hubble запечатлел самое детальное изображение Вселенной

Мозаика состоит из фотографий, сделанных за последние 16 лет

Американское космическое агентство NASA опубликовало самое детальное на сегодняшний день изображение Вселенной. Подробнейшая мозаика состоит из 7,5 тыс. фотографий, сделанных телескопом Hubble за последние 16 лет.

Мозаика изображает 265 тыс. галактик, которые простираются на 500 млн световых лет.

Судя по короткому видео NASA, фотография не вмещается в стандартное изображение, поэтому масштаб лучше оценивать при просмотре видеоролика.

"Мы получили самые подробные данные об отдаленных галактиках, когда-либо полученных ранее", — сказал Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета.

Он добавил, что более подробное изображение получить не удастся до тех пор, пока не будут запущены новые мощные космические телескопы.

Участник исследования Ричард Боувенс из Лейденского университета в Нидерландах добавил, что множество галактик удалось разглядеть, используя возможности телескопа распознавать ультрафиолетовую часть спектра.