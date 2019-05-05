ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дочь Алсу заявила, что продолжит карьеру певицы

16:58
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Микелла рассказала о впечатлениях от участия в шоу "Голос"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы, несмотря на шумиху вокруг результатов шоу "Голос.Дети". По ее словам, выступление на конкурсе стало для нее первым, на котором ее вокал оценивали судьи, пишет "КП".

Микелла заявила, что находится "в шоке и не понимает, что происходит". По ее словам, ранее ей приходилось выступать на концертах лишь с мамой.

В ближайшем будущем девочка планирует "записать несколько своих песен и продолжить карьеру". Кроме того, она рассказала, что не имеет много свободного времени, поскольку после школьных занятий она идет на занятия по танцам, а также изучает китайский язык и иврит.

Скандал на шоу "Голос" разразился после победы в финале Микеллы. Многие зрители заподозрили накрутку голосов в ее пользу, а саму Алсу — в проталкивании своей дочери за счет собственного "звездного" статуса.

Первый канал пообещал провести проверку системы подсчета голосов. Когда и чем она закончится пока неизвестно.

Главное сегодня
Певица Алсу со своей дочерью Микеллой
Певица Алсу со своей дочерью Микеллой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.