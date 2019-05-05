Дочь Алсу заявила, что продолжит карьеру певицы

Микелла рассказала о впечатлениях от участия в шоу "Голос"

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова намерена продолжить карьеру певицы, несмотря на шумиху вокруг результатов шоу "Голос.Дети". По ее словам, выступление на конкурсе стало для нее первым, на котором ее вокал оценивали судьи, пишет "КП".

Микелла заявила, что находится "в шоке и не понимает, что происходит". По ее словам, ранее ей приходилось выступать на концертах лишь с мамой.

В ближайшем будущем девочка планирует "записать несколько своих песен и продолжить карьеру". Кроме того, она рассказала, что не имеет много свободного времени, поскольку после школьных занятий она идет на занятия по танцам, а также изучает китайский язык и иврит.

Скандал на шоу "Голос" разразился после победы в финале Микеллы. Многие зрители заподозрили накрутку голосов в ее пользу, а саму Алсу — в проталкивании своей дочери за счет собственного "звездного" статуса.

Первый канал пообещал провести проверку системы подсчета голосов. Когда и чем она закончится пока неизвестно.