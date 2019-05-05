Пьяная ростовчанка забыла ребенка в такси

На виновную составлен административный протокол

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов вычислили женщину, забывшую в такси своего ребенка.

По информации областного главка МВД России, 28 апреля пассажирка такси забыла в автомобиле своего двухлетнего ребенка. Сообщение об инциденте они получили из больницы, куда был доставлен ребенок, передает РИА Новости.

Сотрудники полиции выяснили, что мать ребенка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На родительницу составлен административный протокол за "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Сообщается, что здоровью ребенка ничего не угрожает.