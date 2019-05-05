Сборная России в восьмой раз выиграла Еврохоккейтур

Команда Финляндии лишилась возможности догнать россиян после проигрыша шведам

Российская сборная стала восьмикратным победителем Еврохоккейтура, после того, как Швеция обыграла Финляндию со счетом 2:1 в матче Чешских хоккейных игр.

Перед финальной игрой у России и Финляндии было по 19 очков, однако у россиян есть преимущество по дополнительным показателям, которые не дадут финнам догнать нашу команду.

В воскресенье ожидается матч между сборными России и Чехии, но независимо от исхода, на расстановку мест он не повлияет. Таким образом, Россия на первом месте, Финляндия — на втором, третье место за Швецией, а четвертое у Чехии.

Впервые Еврохоккейтур состоялся в сезоне 1996/97. В каждой из четырех стран проводится оп одному этапу турнира.