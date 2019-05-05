Шокирующее видео горящего в "Шереметьево" пассажирского лайнера

По предварительной информации борт совершил жесткую посадку

Самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, на место происшествия следуют спасатели и врачи, сообщают источники.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Самолет вылетал, однако вернулся из-за пожара в двигателе.

В результате аварийной посадки есть пострадавшие, добавил источник агентства.

На записи видно, как люди покидают самолет с помощью надувного трапа.

По последней информации пожар в самолете потушен.