Шокирующее видео горящего в "Шереметьево" пассажирского лайнера

По предварительной информации борт совершил жесткую посадку
Самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, на место происшествия следуют спасатели и врачи, сообщают источники.
"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Самолет вылетал, однако вернулся из-за пожара в двигателе.
В результате аварийной посадки есть пострадавшие, добавил источник агентства.
На записи видно, как люди покидают самолет с помощью надувного трапа.
По последней информации пожар в самолете потушен.