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Шокирующее видео горящего в "Шереметьево" пассажирского лайнера

18:54
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

По предварительной информации борт совершил жесткую посадку

Самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, на место происшествия следуют спасатели и врачи, сообщают источники.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Самолет вылетал, однако вернулся из-за пожара в двигателе.

В результате аварийной посадки есть пострадавшие, добавил источник агентства.

На записи видно, как люди покидают самолет с помощью надувного трапа. 

По последней информации пожар в самолете потушен.

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