Спасшиеся пассажиры с криками бежали от горящего самолета (видео)

Появилось видео с места инцидента

В воскресенье вечером в московском аэропорту "Шереметьево" после жесткой посадки загорелся пассажирский самолет Superjet, выполнявший рейс Москва-Мурманск. По последней информации, огонь уже потушен.

Между тем информация о числе пострадавших разнится. По разным данным, ранения получили от пяти до шести человек. Официальные сообщения появятся позднее. Между тем в интернете появилось видео, как пассажиры покидают место инцидента – многие из них не сдерживают эмоций и громко кричат, передает ТВЦ.Ru.

Ранее сообщалось, что лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе. При этом самолет не смог приземлиться с первого раза и со второй попытки получил повреждения из-за резкого удара о взлетно-посадочную полосу.

После остановки из воздушного судна были эвакуированы более 70 пассажиров и членов экипажа.