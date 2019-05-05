Посадка охваченного огнем самолета в "Шереметьево" попала на видео

По неофициальным данным, есть жертвы

В "Шереметьево" экстренно сел пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск. Самолет при заходе на посадку был полностью охвачен огнем. Ужасающие кадры сняли очевидцы.

Причина ЧП пока не названа. Есть несколько версий, по данным ТАСС в борт могла попасть молния. РИА Новости сообщает, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования. Все обстоятельства ЧП устанавливают правоохранители.

К настоящему времени пожар потушен. Телеграм-каналы сообщили о нескольких погибших. Официального подтверждения этим данным нет.