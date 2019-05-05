ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина жуткого пожара в севшем в "Шереметьево" лайнере

19:27
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Сообщается о шести пострадавших пассажирах

Пожар на борту Superjet в аэропорту "Шереметьево" мог произойти в результате попадания молнии. Такую версию высказал источник ТАСС. Официально информация пока не подтверждена.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования на борту самолета. Проверку начала транспортная прокуратура.

Представитель экстренных служб сообщил о шести пострадавших в результате ЧП.

Вечером в воскресенье вылетевший в Мурманск самолет "Аэрофлота" вернулся назад с загоревшимся двигателем.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Люди покидали самолет по надувному трапу.

Позже появилась информация о том, что самолет смогли потушить. 

Главное сегодня
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.