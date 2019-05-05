Названа причина жуткого пожара в севшем в "Шереметьево" лайнере

Сообщается о шести пострадавших пассажирах

Пожар на борту Superjet в аэропорту "Шереметьево" мог произойти в результате попадания молнии. Такую версию высказал источник ТАСС. Официально информация пока не подтверждена.

В свою очередь, РИА Новости сообщает, что причиной пожара стала неисправность электрооборудования на борту самолета. Проверку начала транспортная прокуратура.

Представитель экстренных служб сообщил о шести пострадавших в результате ЧП.

Вечером в воскресенье вылетевший в Мурманск самолет "Аэрофлота" вернулся назад с загоревшимся двигателем.

"Пассажирский самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Люди покидали самолет по надувному трапу.

Позже появилась информация о том, что самолет смогли потушить.