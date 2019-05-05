Выпрыгивающих из горящего самолета людей сняли на видео

По факту инцидента проводится проверка

После жесткой посадки пассажирского лайнера Superjet в московском аэропорту "Шереметьево" возбуждено уголовное дело. Данные о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось, что ранения получили шесть человек.

Между тем "Интерфакс" сообщает о десяти пострадавших. Официальная информация появится позднее.

Ранее стало известно, что самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, неожиданно запросил экстренную посадку. Однако из-за резкого удара лайнер загорелся. В спешке более 70 пассажиров были эвакуированы. В Сети появилось видео с места происшествия.

В связи с инцидентом прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.