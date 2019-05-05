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Выпрыгивающих из горящего самолета людей сняли на видео

19:59
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

По факту инцидента проводится проверка

После жесткой посадки пассажирского лайнера Superjet в московском аэропорту "Шереметьево" возбуждено уголовное дело. Данные о пострадавших уточняются. Ранее сообщалось, что ранения получили шесть человек.

Между тем "Интерфакс" сообщает о десяти пострадавших. Официальная информация появится позднее.

Ранее стало известно, что самолет, вылетевший из Москвы в Мурманск, неожиданно запросил экстренную посадку. Однако из-за резкого удара лайнер загорелся. В спешке более 70 пассажиров были эвакуированы. В Сети появилось видео с места происшествия.

В связи с инцидентом прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

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Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
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