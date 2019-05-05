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Подробности пожара в самолете в "Шереметьево"

19:58
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Продолжает обновляться информация о ЧП в аэропорту

По информации Следственного комитета, один человек погиб, четверо пострадали в результате пожара в самолете в аэропорту "Шереметьево" при жесткой посадке самолета Superjet. Ранее сообщалось о том, что пострадали от шести до десяти пассажиров.

По одной из версий вылетевший в Мурманск самолет не смог зайти на посадку в аэропорту с первого раза, а во второй раз ударился о посадочную полосу. Один из источников сообщал, что в самолете возникла неполадка в электрооборудовании. Именно после обнаружения неполадок самолет запросил посадку и направился назад в пункт вылета.  

По другой версии в самолет попала молния, в результате чего он загорелся.

После посадки был откинут надувной трап, с помощью которого люди бросились покидать горящий борт. К тому моменту, когда пассажиры эвакуировались самолет наполовину сгорел.

Согласно информации с официального сайта подмосковного управления МЧС, горение самолета в аэропорту "Шереметьево" локализовано.

Источник ТАСС рассказал, что на борту находились 73 пассажира и шесть членов экипажа. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело за "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщила агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Согласно последним данным, аэропорт перестал принимать самолеты, а также осуществлять взлеты воздушных судов из-за ЧП с самолетом Superjet.

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Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
Последствия возгорания самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
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