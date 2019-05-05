Подробности пожара в самолете в "Шереметьево"

Продолжает обновляться информация о ЧП в аэропорту

По информации Следственного комитета, один человек погиб, четверо пострадали в результате пожара в самолете в аэропорту "Шереметьево" при жесткой посадке самолета Superjet. Ранее сообщалось о том, что пострадали от шести до десяти пассажиров.

По одной из версий вылетевший в Мурманск самолет не смог зайти на посадку в аэропорту с первого раза, а во второй раз ударился о посадочную полосу. Один из источников сообщал, что в самолете возникла неполадка в электрооборудовании. Именно после обнаружения неполадок самолет запросил посадку и направился назад в пункт вылета.

По другой версии в самолет попала молния, в результате чего он загорелся.

После посадки был откинут надувной трап, с помощью которого люди бросились покидать горящий борт. К тому моменту, когда пассажиры эвакуировались самолет наполовину сгорел.

Согласно информации с официального сайта подмосковного управления МЧС, горение самолета в аэропорту "Шереметьево" локализовано.

Источник ТАСС рассказал, что на борту находились 73 пассажира и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Об этом сообщила агентству представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Согласно последним данным, аэропорт перестал принимать самолеты, а также осуществлять взлеты воздушных судов из-за ЧП с самолетом Superjet.