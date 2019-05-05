Хвост выгорел полностью: появились кадры с последствиями пожара в самолете

Лайнер потушили за две минуты

В "Шереметьево" оперативно ликвидировали пожар, возникший во время аварийной посадки лайнера. Борт следовал из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться. По предварительным данным, причиной ЧП стало попадание молнии.

На месте инцидента работают спасатели и следователи. В Сети появилось видео, снятое после тушения. На кадрах видно, что хвостовая часть лайнера сильно повреждена огнем, она практически полностью выгорела.

Все обстоятельства аварийной посадки устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Известно об одном погибшем.