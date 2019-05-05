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СК озвучил количество погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"

21:52
  • воскресенье
  • 05 мая 2019

Среди жертв есть дети

Появились официальные данные о жертвах аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в "Шереметьево". Лайнер направлялся в Мурманск, но был вынужден вернуться из-за попадания молнии.

"На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших", - сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Известно, что среди жертв двое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР. Все детали трагедии устанавливаются.

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