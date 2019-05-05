Стало известно число выживших при возгорании самолета в "Шереметьево"

Следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта

На борту самолета "Аэрофлота", который совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево", находились 78 человек, в том числе члены экипажа. На данный момент известно о том, что выжили 37 человек.

Как рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта, авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Специалисты изучат и необходимую техническую документацию. Об этом говорится на сайте СКР.

Пока следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны после всестороннего изучения данных.

Ранее появились официальные данные о жертвах аварийной посадки самолета. Сообщалось о 13 погибших. Среди жертв двое детей.

Лайнер направлялся в Мурманск, но был вынужден вернуться из-за попадания молнии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Видео: СК озвучил количество погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"