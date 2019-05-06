Число погибших при возгорании самолета в "Шереметьево" резко возросло

В СКР шокировали новыми данными

В результате аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево" погибли не менее 41 человека. Об этом сообщили в СКР.

Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, передает ТАСС. Всего на борту находились 78 человек. Из них выжили 37. Среди них - четыре члена экипажа.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта, авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Теперь специалисты изучат необходимую техническую документацию.

Сотрудники СКР рассматривают различные версии произошедшего. Выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны после всестороннего изучения данных. До этого отмечалось, что среди жертв двое детей.

Лайнер направлялся в Мурманск. Он был вынужден вернуться из-за попадания молнии. По данному факту возбуждено уголовное дело.