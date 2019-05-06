ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число погибших при возгорании самолета в "Шереметьево" резко возросло

00:37
  • понедельник
  • 06 мая 2019

В СКР шокировали новыми данными

В результате аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Шереметьево" погибли не менее 41 человека. Об этом сообщили в СКР.

Стало известно число выживших при возгорании самолета в "Шереметьево"
СК озвучил количество погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"
Подробности пожара в самолете в "Шереметьево"

Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, передает ТАСС. Всего на борту находились 78 человек. Из них выжили 37. Среди них - четыре члена экипажа.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта, авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Теперь специалисты изучат необходимую техническую документацию.

Сотрудники СКР рассматривают различные версии произошедшего. Выводы о причинах и обстоятельствах трагедии будут сделаны после всестороннего изучения данных. До этого отмечалось, что среди жертв двое детей.

Лайнер направлялся в Мурманск. Он был вынужден вернуться из-за попадания молнии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Новости по теме
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.