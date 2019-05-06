ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Список погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"

05:31
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек

Самолет "Аэрофлота" 5 мая совершил аварийную посадку в "Шереметьево". При касании взлетно-посадочной полосы лайнер загорелся. Пожар оперативно потушили экстренные службы воздушной гавани, экипаж самолета провел эвакуацию. Однако жертв избежать не удалось.

СК подтвердил гибель 41 человека. Список жертв трагедии опубликовал "Пятый канал".

1. Брукс Джереми Хинтон
2. Чупрунов Андрей Александрович
3. Чупрунова Екатерина Александровна
4. Данилкина Рита
5. Федорова Алиса Евгеньевна
6. Ганзиев Алексей Юрьевич
7. Искандеров Навруз Нурхатович
8. Ивахненко Денис
9. Хромченко Валентин Олегович
10. Хрумов Михаил Александрович
11. Кирсанова Мария Васильевна
12. Киселев Петр Владимирович
13. Крайнова Наталья Александровна
14. Криштоп Алексей алексеевич
15. Кудрияш Александр Демьянович
16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек
17. Мартынова алена Ивановна
18. Назаров Максим Алексеевич
19. Новиков Евгений Витальевич
20. Новикова Софья Евгеньевна
21. Парусов Михаил Алексеевич
22. Пилипчук Альбина Владимировна
23. Плотников Сергей
24. Плотникова Надежда Геннадьевна
25. Ратникова Елена Викторовна
26. Савельев Роман
27. Сивоконь Лариса Евгеньевна
28. Смирнов Алексей Николаевич
29. Сороколит Александр
30. Сотсенко Евгений Владимирович
31. Цупикова Дарья Константиновна
32. Тупичкин Антон Александрович
33. Вилямкин Виталий Николаевич
34. Вицнаровский Александр
35. Власов Роман Ильич
36. Власова Марина Александровна
37. Воробьев Максим
38. Зенин Михаил Андреевич
39. Гультайчук Алексей
40. Долгопятов Анатолий Юрьевич
41. Член экипажа. Его имя пока не названо.

Видео с горящим в "Шереметьево" самолетом:

Видео последствий пожара:

Новости по теме
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.