Список погибших при возгорании самолета в "Шереметьево"

Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек

Самолет "Аэрофлота" 5 мая совершил аварийную посадку в "Шереметьево". При касании взлетно-посадочной полосы лайнер загорелся. Пожар оперативно потушили экстренные службы воздушной гавани, экипаж самолета провел эвакуацию. Однако жертв избежать не удалось.

СК подтвердил гибель 41 человека. Список жертв трагедии опубликовал "Пятый канал".

1. Брукс Джереми Хинтон

2. Чупрунов Андрей Александрович

3. Чупрунова Екатерина Александровна

4. Данилкина Рита

5. Федорова Алиса Евгеньевна

6. Ганзиев Алексей Юрьевич

7. Искандеров Навруз Нурхатович

8. Ивахненко Денис

9. Хромченко Валентин Олегович

10. Хрумов Михаил Александрович

11. Кирсанова Мария Васильевна

12. Киселев Петр Владимирович

13. Крайнова Наталья Александровна

14. Криштоп Алексей алексеевич

15. Кудрияш Александр Демьянович

16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек

17. Мартынова алена Ивановна

18. Назаров Максим Алексеевич

19. Новиков Евгений Витальевич

20. Новикова Софья Евгеньевна

21. Парусов Михаил Алексеевич

22. Пилипчук Альбина Владимировна

23. Плотников Сергей

24. Плотникова Надежда Геннадьевна

25. Ратникова Елена Викторовна

26. Савельев Роман

27. Сивоконь Лариса Евгеньевна

28. Смирнов Алексей Николаевич

29. Сороколит Александр

30. Сотсенко Евгений Владимирович

31. Цупикова Дарья Константиновна

32. Тупичкин Антон Александрович

33. Вилямкин Виталий Николаевич

34. Вицнаровский Александр

35. Власов Роман Ильич

36. Власова Марина Александровна

37. Воробьев Максим

38. Зенин Михаил Андреевич

39. Гультайчук Алексей

40. Долгопятов Анатолий Юрьевич

41. Член экипажа. Его имя пока не названо.

Видео с горящим в "Шереметьево" самолетом:

Видео последствий пожара: