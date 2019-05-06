Истошные крики и вой сирен: видео первых секунд после приземления горящего Superjet

Подробности трагедии в "Шереметьево"

В результате авиакатастрофы в аэропорту "Шереметьево" погиб 41 человек, в том числе двое детей. МЧС опубликовало список эвакуированных, это 33 пассажира и четверо членов экипажа. Всего на борту находились 78 человек.

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт. Борт сел только со второй попытки. По данным агентства "Интерфакс", во время первой у него была слишком высокая скорость - приземлиться он не смог. При повторной посадке отказали системы автоматического управления. Самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент поручил оказать всю необходимую помощь. К медикам обратились 19 человек, о состоянии пострадавших рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Сейчас госпитализировано шесть раненых пациентов. Четыре человека - в Институт хирургии имени Вишневского, двое тяжелых находятся в отделении реанимации, третий пациент - тоже в состоянии между средней тяжести и тяжелым - в реанимации. И одна пациентка в институте Вишневского с ожогами пламенем 15-18% поверхности тела и тоже с множественными травмами. Одна пациентка женщина находится в институте Склифосовского, состояние между среднетяжелым и тяжелым. И один пациент поступил с подозрением на острый инфаркт миокарда", - сообщила она.

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию ЧП. Внеплановые проверки в компании "Аэрофлот", аэропорту "Шереметьево" и госкорпорации по организации воздушного движения начал Ространснадзор. МЧС открыло две "горячих линии": 8-800-775-17-17 и 8-815-239-99-99.

В Мурманской области с понедельника объявлен трехдневный траур. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Чибис заявил о готовности властей оказать всю необходимую помощь родным и близким погибших, а также пострадавшим. Сейчас решается вопрос о скорейшей доставке родственников в Москву, с людьми работают психологи. Следователи опрашивают сотрудников аэропорта и очевидцев, чтобы установить все обстоятельства трагедии. По словам пассажиров, экипаж сработал четко. Один из бортпроводников погиб, до последнего оказывая помощь при эвакуации. Хроника катастрофы – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анастасии Мартыновой.

Истошные крики вперемешку с воем сирен машин экстренной помощи. Кто может - самостоятельно спускается из горящего самолета по надувному трапу, но таких немного. Черный густой дым застилает хвостовую часть воздушного судна. За считанные минуты на глазах огонь буквально пожирает самолёт. Пожарные расчеты, оперативно прибывшие на место, пытаются усмирить пламя. Караван из скорых выезжает на летное поле уже через считанные минуты.

У Натальи Дымченко летел домой из московской командировки троюродный брат. Валентин Хомченко. Его мобильный номер все несколько часов мучительного ожидания - вне зоны действия сети.

- Вот это его жена звонит, она в Мурманске. Двое маленьких детей. Она там сидит, хочет что-то узнать. Вот что мне ей ответить? - Вы даже не знаете жив он, не жив? - Нет, не знаю.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 c бортовым номером RA-89098 выполнял рейс SU-1492 Москва-Мурманск. На борту - 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в 18:02 по московскому времени и стал планомерно набирать высоту. После взлета экипаж доложил о неисправности и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Согласно источнику Flightradar, воздушное судно пробыло в полете 27 минут. По одной из версий, в лайнер попала молния. Это же подтверждают и пассажиры. Описав в небе круг, самолет в 18:30 коснулся земли с превышением посадочной массы и с большим перелетом - почти полтора километра. Посадка была жесткой. Отчетливо видно - шасси касается полосы, самолёт подбрасывает в воздух, резко ударяется оземь и загорается.

Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия под председательством министра транспорта России Евгением Дитрихом. Работает МЧС и Следственный комитет. "Аэрофлот" создал оперативный кризисный штаб. Для пассажиров рейса SU1492 и их родственников создан отдельный штаб в терминале В, куда доставляют пассажиров. Посадочный талон для пассажира рейса Москва-Мурманск Дмитрия Хлебушкина теперь как талисман.

- Благодаря кому Вы остались живы? - Стюардессе. Я устал.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Об авиапроисшествии в столичном аэропорту "Шереметьево" доложено президенту. Владимир Путин дал поручение тщательно расследовать инцидент, а также выразил свои соболезнования родным и близким всех погибших. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в социальной сети выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета, а также предложил помощь коллегам из Московской области. В подмосковной больнице в Химках - трое пострадавших.

"Две женщины и один мужчина. Женщина в тяжелом состоянии - с ожогами и отравлением продуктами горения. Мужчина в состоянии средней степени тяжести с отравлением продуктами горения. Мужчина переведен в институт Вишневского после оказания всей необходимой медицинской помощи, женщины готовятся к переводу санавиацией в институт Склифосовского", - рассказал главный врач ГАУЗ МО "ХЦКБ" Владислав Мирзонов.

Позже всех пострадавших перевезли в московские клиники. В начале двенадцатого ночи пришли сообщения, что на месте катастрофы самолета завершены аварийно-спасательные работы. Через несколько минут Следственный комитет объявляет, что из 78 человек, находившихся на борту выжили лишь 37. Загоревшийся борт Sukhoi Superjet назван в честь советского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Свой первый рейс с пассажирами этот самолет совершил 19 октября 2017 года. Лётная команда - опытная. О чем говорят цифры - эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90.

"Командир воздушного судна опытный. Общий налет его составляет 6800 часов. Летал на самолетах Boeing 737, в качестве командира воздушного судна на самолете Sukhoi Superjet летает два года. И имеет общий налет 1400 часов", - заявил пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Максим Фетисов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Транспортная прокуратура также начала проверку по факту возгорания самолета. В аэропорту был создан оперативный штаб. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 263 УК России", - сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

После ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 аэропорт "Шереметьево" работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух. В 23 часа службы аэропорта приступили к буксировке самолета и ликвидации последствий инцидента.

Анастасия Мартынова, Юлия Степина и Кирилл Леглер, "ТВ Центр".