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Что известно о сгоревшем в "Шереметьево" самолете Sukhoi Superjet 100

08:59
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Свой первый рейс с пассажирами этот самолет совершил 19 октября 2017 года

Сгоревший самолет Sukhoi Superjet 100 был построен в августе 2017 года и получил заводской номер 95135, передает "ТВ Центр". Плановое техническое обслуживание прошёл совсем недавно - в апреле.

Разработкой и производством Superjet занимается корпорация "Гражданские самолеты Сухого" в сотрудничестве с итальянской аэрокосмической компанией "Финмеканика Алениа Аэрмакки". Первый испытательный полёт состоялся в мае 2008 года. В эксплуатацию первая серийная машина сдана в апреле 2011. К настоящему времени выпущено 139 Superjet. 106 из них эксплуатируют российские авиакомпании, ещё 33 - зарубежные. Самолёт прошёл сертификацию в Авиационном регистре Международного авиационного комитета, а также в Европейском агентстве по безопасности полётов. Имеет национальную сертификацию в разных странах.

Superjet - ближнемагистральный лайнер, рассчитанный на перевозку 100 пассажиров на расстояние от 3000 до 4600 километров в зависимости от версии самолёта. Длина - 30 метров, высота - 10 метров 30 сантиметров, размах крыла - почти 28 метров. Оснащён двумя турбовентиляторными двигателями. Sukhoi Superjet 100 - первый 100-местный лайнер, оснащённый полноценной системой Fly By Wire, которая обеспечивает оптимизацию управления, снижение нагрузки на экипаж и максимальную эффективность расхода топлива.

Видео: репортаж о трагедии в "Шереметьево"

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