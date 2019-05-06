В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

Свою роль для Украины он уже отыграл

В Верховной Раде усомнились в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский способен что-то изменить в стране.

Он ничего не сможет сделать для украинской экономики и для мира в Донбассе, уверен депутат Вадим Рабинович. Свою "историческую" роль Зеленский выполнил – победил на выборах, пишет "Газета.Ru".

При его окружении и при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать – это печально, но это факт", - отметил парламентарий.

Единственный вариант спасти ситуацию, считает Рабинович, грамотно проголосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду.

На прошлой неделе ЦИК официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины. Точная дата инаугурации пока неизвестна, однако она должна пройти в течение тридцати дней после обнародования итогов голосования.