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В Раде назвали "печальный факт" о Зеленском

08:20
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Свою роль для Украины он уже отыграл

В Верховной Раде усомнились в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский способен что-то изменить в стране.

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Он ничего не сможет сделать для украинской экономики и для мира в Донбассе, уверен депутат Вадим Рабинович. Свою "историческую" роль Зеленский выполнил – победил на выборах, пишет "Газета.Ru".

При его окружении и при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать – это печально, но это факт", - отметил парламентарий.

Единственный вариант спасти ситуацию, считает Рабинович, грамотно проголосовать на предстоящих выборах в Верховную Раду.

На прошлой неделе ЦИК официально назвал Владимира Зеленского победителем выборов президента Украины. Точная дата инаугурации пока неизвестна, однако она должна пройти в течение тридцати дней после обнародования итогов голосования.

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