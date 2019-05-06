Российские военные привезли в Сирию тетради и одеяла из Монголии

В Улан-Баторе не исключают, что гумконвои станут регулярными

Российские военные летчики доставили в Сирию гуманитарную помощь из Монголии. Для нуждающихся в Хмеймим привезли восемь тонн продуктов и вещей первой необходимости. Представители монгольского военного ведомства заявили - это не единственная гуманитарная акция в арабской республике, организованная совместно с российскими коллегами.

Самолёт Минобороны России берет на борт в Улан-Баторе ценный восьмитонный груз. Уже через несколько часов транспортник приземляется на аэродроме "Хмеймим".

"Эта помощь на сегодняшний день очень необходима сирийскому народу - они её испытывают. И поддержка Российской Федерации, правительства Монголии продиктована сегодняшним днём", - сказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Смолинский.

Гуманитарный конвой направляется в сирийские города. Поскольку в этих коробках есть и школьные принадлежности, их решили подарить прямо в медресе. Так урок превращается в большую перемену.

Тетради, карандаши, краски. Дети с интересом изучают содержимое коробок. Некоторые таких красочных наборов не видели никогда в жизни. В одну минуту - столько подарков.

Другая часть гуманитарного груза остаётся на улице. Здесь уже выстраивается очередь из взрослых. Военные из Монголии привезли в Сирию матрасы и одеяла - особенно необходимые вещи в многодетных семьях.

"Спасибо за помощь, которую предоставляют сирийскому народу! Благодарим Россию и всех тех, кто поддерживает нас", - сказала Ажам Даниф.

"Есть старинная монгольская пословица - помогать тому, кто в беде. Сегодня сирийскому народу необходима поддержка, поэтому мы здесь", - сообщил начальник управления Генерального штаба вооружённых сил Монголии Тавацина Хавтар.

В Улан-Баторе не исключают, что такие гумконвои станут регулярными. Опытом проведения гуманитарных акций с монгольскими коллегами готовы поделиться российские военные.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Сирия.