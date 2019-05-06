ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как прошел "Бессмертный полк" за рубежом

09:40
  • понедельник
  • 06 мая 2019

В Нью-Йорке акция собрала рекордное за все время число участников

В преддверии Дня Победы в различных странах мира по традиции проходят акции "Бессмертный полк", которые собирают тысячи участников. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Песни военных лет звучат в эти дни в Европе, США, Латинской Америке. В Риме в торжественном шествии по улицам города приняли участие как наши соотечественники, так и жители итальянской столицы. В Женеве в одной колонне прошли граждане России, работающие и живущие в Швейцарии, а также других стран постсоветского пространства. Вместе они  исполнили "Катюшу", "Священную войну", "Смуглянку". В столице Швеции акция "Бессмертный полк" состоялась уже в пятый раз. На улицы Стокгольма вышли  родные и близкие участников Великой Отечественной войны, пронеся их фотографии, а также баннеры на русском и шведском языках.

В Мадриде вместе с россиянами в акции участвовали и испанцы, некоторые из них были в форме воинов Красной армии. В Нью-Йорке "Бессмертный полк" собрал рекордное за всё время число участников - более двух тысяч человек. И там память о прошедшей войне объединила наших соотечественников, американцев, а также живущих в США выходцев из бывших советских республик. В Буэнос-Айресе участники акции прошли по городу  под аккомпанемент оркестра Национальной жандармерии, завершив шествие исполнением советских военных песен.

Читайте также:
Новости по теме
Бессмертный полк
Бессмертный полк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.