Как прошел "Бессмертный полк" за рубежом

В Нью-Йорке акция собрала рекордное за все время число участников

В преддверии Дня Победы в различных странах мира по традиции проходят акции "Бессмертный полк", которые собирают тысячи участников. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Песни военных лет звучат в эти дни в Европе, США, Латинской Америке. В Риме в торжественном шествии по улицам города приняли участие как наши соотечественники, так и жители итальянской столицы. В Женеве в одной колонне прошли граждане России, работающие и живущие в Швейцарии, а также других стран постсоветского пространства. Вместе они исполнили "Катюшу", "Священную войну", "Смуглянку". В столице Швеции акция "Бессмертный полк" состоялась уже в пятый раз. На улицы Стокгольма вышли родные и близкие участников Великой Отечественной войны, пронеся их фотографии, а также баннеры на русском и шведском языках.

В Мадриде вместе с россиянами в акции участвовали и испанцы, некоторые из них были в форме воинов Красной армии. В Нью-Йорке "Бессмертный полк" собрал рекордное за всё время число участников - более двух тысяч человек. И там память о прошедшей войне объединила наших соотечественников, американцев, а также живущих в США выходцев из бывших советских республик. В Буэнос-Айресе участники акции прошли по городу под аккомпанемент оркестра Национальной жандармерии, завершив шествие исполнением советских военных песен.