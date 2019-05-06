Израиль и Палестина договорились о перемирии после обстрелов

За минувшие сутки арабские радикалы выпустили из Сектора Газа по Израилю более 600 неуправляемых ракет

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Как сообщают информационные агентства, к договоренности пришли при посредничестве Египта. Перемирие вступило в силу утром.

За минувшие сутки арабские радикалы выпустили из Сектора Газа по Израилю более 600 неуправляемых ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", передает "ТВ Центр". Но часть снарядов попала в населённые районы. Израиль ответил массированным применением авиации и артиллерии. Целями ВВС стали объекты движения ХАМАС, которое Тель-Авив обвиняет в организации атаки на израильские территории. Армия Израиля сообщила об уничтожении одного из лидеров ХАМАС. Однако среди жертв и раненых - немало мирных жителей, включая женщин и детей. Погибли четыре израильтянина и более 20 палестинцев.