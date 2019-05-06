Пассажир снял душераздирающее видео из салона охваченного огнем самолета

Погиб 41 человек

Пассажир самолета Sukhoi Superjet 100 заснял изнутри горящий лайнер.

На кадрах можно заметить, как пламя охватило крыло самолета, а в салоне происходит паника. Люди кричат и зовут на помощь.

Трагедия произошла вечером 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва-Мурманск, загорелся при посадке в столичном аэропорту "Шереметьево". Людей эвакуировали при помощи надувных трапов. По последним официальным данным, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.