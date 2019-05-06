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Известная российская певица открыла глаза после восьми месяцев комы

08:55
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Состояния певицы остается крайне тяжелым

Российская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо очнулась после почти года комы. Об улучшении состояния артистки сообщил продюсер Андрей Разин.

"После восьми месячной комы, открыла глаза... Состояния певицы остаётся крайне тяжёлое", - написал музыкальный деятель в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены. - Прим.Ред.).

К посту Разин прикрепил фотографию с Кирсо. Артисты дружат больше 10 лет, и именно продюсер был первым, кто забил тревогу из-за болезни Нины.

В начале июня 2018 года певица перенесла инсульт. Артистке срочно провели операцию. Вскоре после этого она впала в кому. Солистка  "Фристайла" находится под наблюдением медиков в одной из больниц Полтавы.

Группа "Фристайл" была образована в 1988 году в Полтаве. В первые годы фронтменом коллектива был Вадим Казаченко, но в 1991-м он покинул группу. "Фристайл" получил популярность благодаря таким хитам, как "Ах, какая женщина", "Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь".

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