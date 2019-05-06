Трагедию в "Шереметьево" восстановили по минутам

Причины катастрофы выясняются

Вечер воскресенья в столичном аэропорту "Шереметьево". Некоторые ждут свой рейс, чтобы улететь из Москвы, другие – уже вернулись. Привычное спокойствие авиагавани нарушает внезапно приземлившийся и загоревшийся самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший в Мурманск. Так что же произошло и что стало причиной ужасной трагедии, унесшей, по последним официальным данным, жизни 41 человека?

Sukhoi Superjet 100 вылетел из "Шереметьево" около 18:00 и уже через несколько минут у самолета начались проблемы. Сначала радиолокационный ответчик сообщил, что самолет "потерял связь", а затем то, что на борту произошла "аварийная или другая нештатная ситуация". По предварительным данным, в самолет ударила молния после взлета, из-за чего перестала работать радиосвязь.

Через полчаса самолет совершил аварийную посадку в "Шереметьево". У лайнера надломились шасси и он ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу в результате чего начался пожар. С огнем удалось справится к 18:48, но к этому моменту у самолета осталась лишь носовая часть, все остальное выгорело. Все аварийно-спасательные работы завершились к 11 часам вечера.

Все это время информация о погибших и пострадавших разнилась. Сначала говорилось, что все живы и пострадали только шесть человек. Затем число пострадавших увеличилось до десяти. Позже стало известно о погибших – 1, 10, 13… В 0:31 Следственный комитет озвучил страшную цифру – 41 погибший, в том числе двое детей. Всего на борту находились 78 человек, включая членов экипажа.

Известно, что при пожаре погибли летевший совмещенным рейсом из Лос-Анджелеса гражданин США Джереми Брукс и 22-летний бортпроводник Максим Моисеев. Стюард до последнего помогал пассажирам эвакуироваться, пытался открыть дверь в горящем хвосте лайнера, но не смог.

Из 37 выживших шесть человек госпитализированы, трое из них в реанимации. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, все они получили термоингаляционные травмы, ожоги и отравление продуктами горения. Одного из пострадавших сразил инфаркт. Отравление угарным газом получил мэр Североморска Владимир Евменьков, пишет ТАСС.

Экипаж самолета сделал все возможное для спасения людей. Бортпроводники буквально каждого выталкивали из объятого пламенем самолета. В "Аэрофлоте" заявили, что эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд. По данным СКР, службы аэропорта также сработали оперативно.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Расследованием займется Главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Говорить о возможном запрете полетов Sukhoi Superjet 100 после трагедии в "Шереметьево" пока рано.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а пострадавшим – по 500 тысяч рублей. Также страховое возмещение выплатят компании "Альфастрахование" и "Согаз".

Президент России Владимир Путин в курсе трагедии и поручил разобраться в причинах катастрофы. Свои соболезнования выразили главы государств и представители МИД Австралии, США, Словакии, Сербии, Австрии, Боливии, Латвии, Абхазии, Кубы, Казахстана.

6 мая в 5:30 из Мурманска в "Шереметьево" вылетел первый самолет после трагедии - SU1323 авиакомпании "Аэрофлот". Его задержали почти на три часа. На 9:00 по московскому времени 6 мая в аэропорту "Шереметьево" задерживаются 85 рейсов. Взлетно-посадочная полоса, на которой произошло ЧП, закрыта.

На утро понедельника (около 8:30) из салона сгоревшего самолета достали всех погибших. Их родственники прилетели в Москву из Мурманска. Скоро должна начаться процедура опознания. МЧС России открыло телефон горячей линии: 8-800-775-17-17.