"Аэрофлот" опубликовал список выживших при пожаре в "Шереметьево"

Выбраться из охваченного огнем самолета смогли 33 человека

В "Шереметьево" во время посадки загорелся Sukhoi Superjet 100. На борту было 78 человек. Самолет следовал из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться из-за попадания молнии.

Жертвами трагедии стали 40 пассажиров и бортпроводник. Пострадали пять человек. На официальном сайте "Аэрофлота" опубликован список выживших:

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

Видео, снятое пассажиром во время посадки: