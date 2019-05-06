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Лавров назвал безответственным план США по Венесуэле

10:36
  • понедельник
  • 06 мая 2019

Решать судьбу своей страны вправе только жители латиноамериканской страны, отметил он

Россия солидарна с законными властями Венесуэлы и продолжит прилагать усилия ради того, чтобы кризис в этой латиноамериканской стране был решён путем политического диалога, а не с помощью  силы. Об этом заявил в воскресенье в Москве глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. Позицию России Лавров  намерен донести и до госсекретаря США Майкла Помпео, встреча с которым  у него состоится в понедельник. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пока госсекретарь США Майк Помпео в эфире американского телевидения делал вот такие заявления: "Русские должны убраться из Венесуэлы. Я собираюсь встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым через пару дней, у нас будет много дискуссий об этом", - Лавров тепло приветствовал на Смоленской площади своего венесуэльского коллегу Хорхе Арреасу. Встреча, как позже на пресс-конференции прокомментирует глава российского МИД, прошла в дружеской атмосфере и оказалась весьма полезной.

Москва еще раз подтвердила свою солидарность с Каракасом, его законным правительством и президентом Николасом Мадуро. Стране нужен политический диалог, уверен Лавров, а не попытки госпереворота. Вашингтон, поддерживая самозванца Хуана Гуайдо, нарушает все принципы международного права.

"Призываем и американцев, и всех, кто их поддерживает, отказаться от безответственных планов и действовать исключительно в рамках международного права", - приводит слова главы МИД России.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

Видео: Гуайдо признал провал попытки госпереворота в Венесуэле

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